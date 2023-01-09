اليوم السابع
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البيئة تنتهى من المرحلة الأولى للتحول الرقمى لمنظومة المخلفات

الإثنين، 09 يناير 2023 04:00 ص
البيئة تنتهى من المرحلة الأولى للتحول الرقمى لمنظومة المخلفات وزاره البيئه
كتبت منال العيسوي

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أكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة، أن وزارة البيئة انتهت من المرحلة الأولى لنظام المعلومات الوطنى للمخلفات WIMS، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى "giz" ، ضمن  التوجه الاستراتيجى للتحول الرقمى فى الدولة المصرية.
 
وأكد  العربى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه نظام المعلومات الوطنى للمخلفات WIMS، يعد نظاما مؤسسيا متكاملا يعمل على جمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات، ويتضمن قاعدة بيانات مركزية لإدارة المخلفات، كما يتضمن  بعض الادوات لتحليل البيانات، مما يساعد على اتخاذ القرارات، ويساعد أيضا على الرقابة الحية للمؤشرات والقراءات وزيادة كفائتها مستقبلا.
 
وأوضح العربى أن أهم ما يخص هذا النظام الخاص بمنظومة المخلفات هو تقليل حجم الأعمال الورقية  فى التفاصيل المرتبطة بكافة المراحل الخاصة بالمنظومة، إضافة إلى حفظ وإدارة البيانات بشكل آمن، يسهل معه مشاركتها مع الجهات الخارجية إلكترونيا.
 
وأضاف العربى أن التطبيق الإلكترونى خاص بجهاز تنظيم وإدراة المخلفات التابع للوزارة، ويقدم عددا من الخدمات المتعلقة بالمخلفات، منها على سبيل المثال استصدار ترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات غير الخطرة، كما يعمل على إصدار التراخيص للمنشآت العاملة بأنشطة جمع ونقل المخلفات غير الخطرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وايضا إصدار التراخيص للمنشآت العاملة بأنشطة جمع ونقل المخلفات غير الخطرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك إصدار التراخيص فى مجال جمع ونقل المخلفات غيرالخطرة.
 
وأشار العربى  إلى أنه يتولى الجهاز إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، يتم  بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية،  من خلال إشراف الجهاز على إدارة ونشر هذه المعلومات والبيانات، على نحو يمكن من إتاحتها وتبادلها ورصد التغيرات التي تطرأ عليها.
 
ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
 
 

البيئة

المخلفات

المخلفات الصلبة

المخلفات الورقية

منظومة المخلفات

التسجيل الالكترونى

التحول الرقمى



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