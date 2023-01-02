البيئة تنتهى من مخطط المخلفات الصلبة فى 27 محافظة.. التفاصيل

كتبت ـ منال العيسوى

أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة ، أنه خلال عام 2022 تم الانتهاء من المخططات لـ 27 محافظة، سواء عقود التشغيل مع القطاع الخاص لعمليات الجمع والنقل والتدوير، والتخطيطى والتنظيمى والرقابى لعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها الـ4 من مخلفات البناء والهدم ومخلفات البلدية والمخلفات الخطرة، والإلكترونية والطبية، والمخلفات الزراعية، والمخلفات البلدية، وذلك على النحو التالى:

1. إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 قرشا لكل كيلو وات .

2. بدء ترخيص الشركات العاملة فى منظومة المخلفات

3. إدخال استثمارات لحوالى 8 مناطق فى الجمهورية كمرحلة أولى تبدأ بمنطقة أبو رواش.

4. الانتهاء من المخطط الخاص بمنظومة الهدم والبناء وعرضها على رئيس الجمهورية.

5. عمل أول نموذج لأول تكنولوجيا للكسارات لتحويل مخلفات البناء والهدم الى منتجات.

6. العمل على منظومة المخلفات الزراعية، ومنها منظومة قش الأرز من خلال تدويره وتحويله إلى سماد وأعلاف.

7. فيما يخص المخلفات الالكترونية فهناك 18 مصنع تم إصدار ترخيص رسمى لهم من الوزارة لتدوير المخلفات الإلكترونية.

8. العمل على منظومة المخلفات الطبية مع وزارة الصحة لاستبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات إلى تكنولوجيات أكثر تطورا.