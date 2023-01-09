البنك المركزى السويسرى يعلن خسارته 132 مليار فرنك

كتبت: هناء أبو العز

أعلن البنك المركزي السويسري ، عن خسارة قياسية بلغت 132 مليار فرنك سويسري (العام الماضي، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق، عندما وصلت خسارتها في عام 2016 إلى 23 مليارا، وذلك بسبب تراجع الأسواق المالية، ما قلل من قيمة الأسهم والسندات في محفظتها.

وأوضح البنك المركزي المعلومات اليوم الإثنين، في تقرير النتائج الأولية، أن الخسارة هي الأعلى في تاريخ البنك الممتد لـ 115 عامًا، وبلغت الخسارة القياسية السابقة 23 مليار فرنك سويسري وأبلغ عنها البنك في عام 2016.

وقال البنك إن الخسارة الضخمة أدت إلى عدم قيام البنك المركزي بالدفع المعتاد للحكومات المركزية والإقليمية في سويسر ا، و في العام الماضي دفع البنك الوطني السويسري ستة مليارات فرنك.

وتأتي الخسائر على حساب التراجعات في الأسواق المالية التي تراجعت في قيمة الأسهم والسندات المملوكة للبنك، وضعفت أسواق الأسهم العالمية العام الماضي وانخفضت أسعار السندات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ، والتي تكافح البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك البنك الوطني السويسري ، مع التضخم السريع.

ووفقًا للمحللين، من المحتمل ألا يكون للخسارة القياسية للعام الماضي تأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي ، الذي رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي.