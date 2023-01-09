البطاطس المسلوقة تحسن الحالة الصحية للأشخاص

كتبت رانيا عامر

البطاطس المسلوقة هي مادة غذائية متعددة العناصر الغذائية، حيث تفيد البطاطس المسلوقة مختلف الأفراد من خلال توفير الفيتامينات، والمعادن الغنية بشكل طبيعي، وخاصة الفوسفور والبوتاسيوم وفيتامينات ب المركب وفيتامين ج وذلك وفقًا لما نشره موقع Webmd.

القيم الغذائية للبطاطس المسلوقة

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فيما يلي الحقائق الغذائية للبطاطس.

إجمالي الدهون 0٪

إجمالي الكربوهيدرات 9٪

فيتامين سي 45٪

كوليسترول 0٪

الحديد 6٪

الألياف الغذائية 8٪

بوتاسيوم 18٪

فيتامين أ 0٪

بروتين 3 جم

الكالسيوم 2٪

هذه القيم الغذائية هي المكونات الرئيسية وتوفر فوائد مختلفة للبطاطس المسلوقة للأفراد الذين يتناولونها.

الفوائد الصحية تحتوي البطاطس على مغذيات نباتية وهي مكونات عضوية للنباتات تساعد في تعزيز الصحة. تشمل المغذيات النباتية في البطاطس مركبات الفلافونويد والكاروتينات وحمض الكافيين. يعمل فيتامين سي الموجود في البطاطس كمضاد للأكسدة وهو مفيد للصحة. كما تفيد البطاطس المسلوقة في هضم الطعام وضغط الدم وصحة القلب وحتى في الوقاية من السرطان.

ضغط الدم يمكن أن تساعد البطاطس في خفض ضغط الدم لأسباب مختلفة. كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم ويساعد في خفض ضغط الدم.

وظائف المخ وصحة الجهاز العصبي البطاطس المسلوقة تفيد في عمل الدماغ والجهاز العصبي. فيتامين ب في البطاطس أمر حيوي للحفاظ على صحة الجهاز العصبي. يساعد في إنتاج مواد كيميائية مفيدة في الدماغ ، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين. تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، مما يساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز الجيدة في الدم ، وهو ضروري لعمل الدماغ بشكل سليم.

يساعد فيتامين سي الموجود في البطاطس المسلوقة في منع كل شيء من الإسقربوط إلى نزلات البرد ، كما أن البطاطس مليئة بهذه المغذيات.كما تفيد البطاطس المسلوقة مرضى التهاب المفاصل بتقليل أعراضهم ، حيث تقلل الالتهاب.وايضا تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تجعلها سهلة الهضم ، بينما تساعد قشرتها المليئة بالألياف في الحفاظ على انتظام عملية الهضم.

صحة القلب بسبب محتوى الألياف الموجود في البطاطس ، تشعر بالإغماء لأسباب مختلفة. تساعد الفيتامينات C و B6 في تقليل الجذور الحرة؛ & الكاروتينات تساعد في الحفاظ على أداء القلب السليم. علاوة على ذلك ، يلعب B6 أيضًا دورًا حيويًا في عملية المثيلة.

الأداء الرياضي فوائد البطاطس المسلوقة في استعادة توازن الالكتروليتات ، حيث أن الصوديوم والبوتاسيوم الموجودين في قشور البطاطس هما عنصران أساسيان في الإلكتروليت ، ويفقدها الرياضيون بسبب العرق. من أجل الأداء الأمثل للجسم ، فإن الإلكتروليتات ضرورية.

عناية بالجلد تحتوي البطاطس المسلوقة على فيتامين ب 6، وفيتامين ج، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والفوسفور التي تساعد في الحفاظ على قشرة ناعمة ودسمة وكذلك البطاطس المهروسة.

البطاطس مليئة بمضادات الأكسدة - وهي مركبات تحارب الجذور الحرة من التسبب في تلف خلاياك. يقلل النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.