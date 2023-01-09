الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش العلوى والسفلى بمدينة الأقصر.. إنفوجراف

الأقصر – أحمد مرعى

كشف اللواء علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش العلوي والسفلي بمدينة الأقصر بنسبة 100%، كما يجري تنفيذ مشروع تطوير الممشى السياحى بكورنيش النيل بمدينة الأقصر بطول 1 كم بداية من منطقة قاعة المؤتمرات الدولية وصولاً إلى منطقة بنك الإسكندرية.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير الممشى السياحى يتم خلاله عمل شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول الكورنيش تتكون من 7 بيارات فرعية، وعمل شبكة خاصة بالحريق بطول الكورنيش تتكون من عدد 12 عسكرى حريق وصناديق حريق مزدوجة، وتطوير واجهات المحلات التجارية الموجودة بالممشى حيث انه تم استخدام الحجر الهاشمى الهيصم لعمل تحديد للواجهات بالحجر المفرغ ،عمل لافتات بتصميم خاص لها يحمل طابع الهوية البصرية CNC ، وعمل جداريات من رسومات الفنون الجميلة تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربى بمجموعة من أشكاله المختلفة.

وأوضح اللواء على الشرابي، أنه تم تشطيب الأرضيات بإجمالى 14500 متر مسطح، بإستخدام الرخام التريستا والجرانيت الأسود الأسوانى والخرسانة المطبوعة والبازلت الأسود، وعمل أحواض زراعات تحتوى على أشكال وأنواع متعددة من الزراعات ذات طابع جمالى مميز، وعمل أعمدة لتثبيت أعمدة الإنارة تحمل طابع الهوية البصرية وإضافة سلات مهملات للحفاظ على النظافة، وذلك نسبة التنفيذ الكلية للممشى حوالى 75 %.

وكان قد أعلن محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أنه تم البدء مؤخراً فى أعمال تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربي، على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالمواطنين وحركة السياحة، وضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء منتزهات وحدائق، وإستمراراً لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة.

وأضاف نائب محافظ الأقصر، أن الكورنيش الجديد بالبر الغربي سيكون تحفة فنية فريدة من نوعها تتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، حيث سيتم إنشاء الكورنيش وفقاً لأحدث الطرازات الحديثة، ليكون ممشي ومزار سياحي عالمي يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفساً فريداً لأهالى الأقصر، حيث أنه سينفذ المشروع الجهاز المركزي للتعمير خلال 6 أشهر، ويشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشي أهل مصر بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.