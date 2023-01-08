رئيسة وزراء الدنمارك وزوجها يزوران الأقصر لقضاء رحلة شتوية 3 أيام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، على مدار الـ3 أيام الماضية، زيارة للسيدة "ميته فريدريكسن" رئيسة وزراء الدنمارك، لقضاء إجازة شتوية برفقة زوجها "بو تينبيرج"، وذلك فى رحلة سياحية لمدينة الأقصر للاستمتاع بالمعالم الأثرية والسياحية المتنوعة شرق وغرب المحافظة.

ويقول أسامة عبد الغنى مرشد سياحى بغرب الأقصر، إنه شملت زيارة رئيسة وزراء الدنمارك على مدار الـ3 أيام الماضية، الإستمتاع بزيارات أثرية لمعابد الكرنك والأقصر شرقاً، ووادي الملوك والملكات وحتشبسوت غرباً، بجانب عمل عدد من الزيارات المختلفة، منها زيارة منزل الفنان سيد المطعني، شيخ النحاتين في مدينة الأقصر، الذي استقبل رئيسة وزراء الدنمارك وزوجها داخل منزله في البر الغربي للأقصر، حيث قدم لهما بعض الهدايا من منحوتاته الفرعونية، وعبرت الضيفة الدنماركية وزوجها عن إعجابهم الشديد بمنحوتات الفنان سيد المطعني، وجهوده في إحياء الفن المصري القديم، كما عبرا عن سعادتهما بزيارة مدينة الأقصر وآثارها المبهرة.

ويضيف المرشد السياحى الأقصرى لـ"اليوم السابع"، أنه قامت رئيسة وزراء الدنمارك "ميته فريدريكسن"، وزوجها "بو تينبيرج"، كانا قد اختارا الإقامة خلال زيارتهم للأقصر داخل قصر الجُرف التراثي الواقع في قرية البعيرات المطلة على نهر النيل، والتي تشتهر بطبيعتها الغناء، ومبانيها الريفية والتراثية التي بُني كثير منها على طراز عمارة حسن فتحي، المعماري المصري الراحل صاحب ما يُعرف بعمارة الفقراء.

فيما استقبل الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، اليوم السبت، عدد من الأفواج السياحية خلال تواجدهم بالأقصر فى تلك الأيام، لتلقى التهنئة بقدوم عيد الميلاد المجيد، حيث تم تبادل التهاني وتقديم هدايا العيد فى كنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا، حيث احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، بعيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة، بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي، وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم باسنا (مقر المطرانية)، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل ، والقس إبراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، والقس بطرس يسي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد.



الأقصر تشهد زيارة لرئيسة وزراء الدنمارك لشيخ النحاتين



الأقصر تشهد زيارة لرئيسة وزراء الدنمارك وزوجها



رحلة رئيسة وزراء الدنمارك فى الأقصر



رئيس وزراء الدنمارك مع أصدقاؤها بالأقصر



رئيسة وزراء الدنمارك مع أبناء الأقصر