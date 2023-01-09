استمرار جهود شركة مياه القناة فى سحب مياه الأمطار بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، جهود فرق الطوارئ والشبكات فى التعامل وسحب تجمعات مياه الأمطار التى شهدتها محافظة الإسماعيلية.

حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار تتراوح شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة على معظم أنحاء المحافظة ، ونجحت فرق الطوارىء فى سحب تجمعات المياه فى عددا من مراكز ومدن المحافظة ، ففى منطقة القصاصين، تستمر فرق الطوارىء والشبكات فى رفع تجمعات مياه الامطار من الشوارع الرئيسية والجانبية ، كما تستمر جهود الفرق الفنية والطوارىء بمنطقة فايد فى سحب تجمعات المياه من عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية بالمركز والمدينة ، مع استمرار الجهود فى سحب تجمعات المياه فى العديد من المناطق بالمحافظة.

وأما عن محافظتى بورسعيد والسويس فقد شهدتا استقرارا فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، مع استمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ، تحسباً لموجة التقلبات الجوية ، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

مشيرا الي استمرار تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة ( الاسماعيلية – بورسعيد – السويس ) .



