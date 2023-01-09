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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 09 يناير 2023 10:18 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 16139 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 19601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 6665 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4394 نقطة.

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