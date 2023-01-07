"وش السعد في العام الجديد".. 6 أسهم بالبورصة ارتفعت بنسبة تجاوزت 15%

كتب هانى الحوتى

حققت البورصة المصرية، أداءً إيجابيًا في الأسبوع الأول من عام 2023، ونجحت خلال 4 جلسات فقط في أن تحقيق ربح بلغ 42 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة، وصعدت 6 أسهم بنسبة تجاوزت 15% خلال 4 جلسات وهي:

1- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 16.52% ليغلق عند مستوى 45.200 جنيه.

2- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بنسبة 17.61% ليغلق عند مستوى 15.430 جنيه.

3- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 18.12% ليغلق عند مستوى 39.430 جنيه.

4- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 20.05% ليغلق عند مستوى 22.330 جنيه.

5- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 20.99% ليغلق عند مستوى 34.820 جنيه.

6- العبوات الطبية بنسبة 21.07% ليغلق عند مستوى 0.431 جنيه.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 42 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1003.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 629.5 مليار جنيه إلى 689.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 183.9 مليار جنيه بنسبة نمو 4.3%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 805.8 مليار جنيه إلى 873 مليار جنيه بنسبة نمو 8.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1%.