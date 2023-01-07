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"وش السعد في العام الجديد".. 6 أسهم بالبورصة ارتفعت بنسبة تجاوزت 15%

السبت، 07 يناير 2023 11:00 م
"وش السعد في العام الجديد".. 6 أسهم بالبورصة ارتفعت بنسبة تجاوزت 15% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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حققت البورصة المصرية، أداءً إيجابيًا في الأسبوع الأول من عام 2023، ونجحت خلال 4 جلسات فقط في أن تحقيق ربح بلغ 42 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة، وصعدت 6 أسهم بنسبة تجاوزت 15% خلال 4 جلسات وهي:
 
1- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 16.52% ليغلق عند مستوى 45.200 جنيه.
 
2- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بنسبة 17.61% ليغلق عند مستوى 15.430 جنيه.
 
3- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 18.12% ليغلق عند مستوى 39.430 جنيه.
 
4- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 20.05% ليغلق عند مستوى 22.330 جنيه.
 
5- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 20.99% ليغلق عند مستوى 34.820 جنيه.
 
6- العبوات الطبية بنسبة 21.07% ليغلق عند مستوى 0.431 جنيه.
 
 
 وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 42 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1003.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 629.5 مليار جنيه إلى 689.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 183.9 مليار جنيه بنسبة نمو 4.3%.
  
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 805.8 مليار جنيه إلى 873 مليار جنيه بنسبة نمو 8.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1%.
 

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