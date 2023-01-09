ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.62% خلال ساعتين ليصل إلى مستوى 16261 نقطة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 16261 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 2815 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 19762 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 6688 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2936 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 4413 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3609 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما: العرفة للاستثمارات والاستشارات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 1.9 مليون سهم بقيمة 33.2 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2 مليون سهم، 100 ألف سهم، 350 ألف سهم، 240 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 3.65 مليون سهم، 7713 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية 7713 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 3 آلاف سهم، 457.5 ألف سهم، 46 ألف سهم، 1000 سهم، 4950 سهم، 225 ألف سهم، 127 ألف سهم، 44.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 7665 سهم، 3 آلاف سهم، 260 ألف سهم، 1009 سهم، 188.8 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات القاهرة للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-رواد، وأوراسكوم المالية القابضة شراء الأولى عدد 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.379%، والثانية 9 آلاف سهم، والثالثة 1.4 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، موافقة مجلس الإدارة على بدء شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية في إجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة، وذلك بعد تقدمها بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم رأس مال الشركة بسعر مبدئي 30 جنيه للسهم.