إيطاليا تؤجل البت فى تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى فبراير

وكالات

أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الاثنين، بأن البلاد لن تتخذ أي قرار بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قبل فبراير المقبل، بسبب توترات سياسية واعتبارات تتعلق بالتكلفة ووجود نقص في المعدات العسكرية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوعين إن روما تدرس إمداد بلاده بدفاعات جوية، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أعادت فيها تأكيد "الدعم الكامل" من حكومتها لأوكرانيا.



وبعد ذلك بفترة وجيزة، جاءت لهجة وزير الدفاع جويدو كروزيتو متحفظة بشأن ما إذا كانت إيطاليا قادرة على إمداد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي.



ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أن ميلوني الداعمة بشدة لكييف تواجه معارضة فيما يتعلق باعتماد قرار لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من حليفيها اليمينيين ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني.

وكان قد أعلن اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 111 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى، من بينهم أكثر من 590 جنديا قتلوا أمس فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3080 دبابة و6147 من المركبات المدرعة و2069 من النظم المدفعية و434 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و217 من أنظمة الدفاع الجوي و285 طائرة و275 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1856 طائرة بدون طيار و4 آلاف و809 من المركبات وخزانات وقود.