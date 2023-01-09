إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربى

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 5 مواطنين، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، في المنطقة الواقعة بين جرزا وطهطا، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق الفيوم الدائري، شهد وقوع حادث، انقلاب جرار زراعي، بمدخل قرية الزاوية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، اليمكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر مخضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان الطريق الدائري بمدينة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية أمام مدخل عزبة الغريب بقرية الإعلام، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نثل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم الجامي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت منطقة كيمان فارس، بمدينة الفيوم، شهدت وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة تاكسي، أمام بنزينة الغاز، وعلي الفور ، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.