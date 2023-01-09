إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بمنطقة الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص إثر حادث تصادم توك توك وسيارة بشارع ترعة الزمر فى الهرم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية بشارع ترعة الزمر فى منطقة الهرم، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير توك توك اصطدم بسيارة ملاكى ونتج عنه إصابة شخص وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.