اليوم السابع
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إحالة عامل للمحاكمة بتهمة قتل مالك مصنع بأكتوبر بسبب توبيخه أمام العمال

الإثنين، 09 يناير 2023 01:40 م
إحالة عامل للمحاكمة بتهمة قتل مالك مصنع بأكتوبر بسبب توبيخه أمام العمال متهم - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة، عاملا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل مالك مصنع بمدينة 6 أكتوبر.
 
فيما قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس المتهم، في وقت سابق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وكلفت الطب الشرعى بتشريح الجثمان.
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة مالك مصنع داخل المصنع الخاص به بمدينة 6 أكتوبر. 
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة الضحية مصاب باعتداء بالرأس، وكشفت التحريات أن عامل بالمصنع وراء ارتكاب الجريمة. 
 
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية خلال تناولهما طعام الإفطار داخل المصنع، بسبب توجيه القتيل إساءة للعمال، مما دفعه للتشاجر معه، وإصابته برأسه مما أسفر عن مقتله، ثم استولى على متعلقاته وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

جرائم القتل

أمن الجيزة

أكتوبر

اخبار الحوادث

عقوبة القتل

مديرية أمن الجيزة



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