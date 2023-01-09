أهم 7 فوائد لفيتامين ب 6.. يعزز صحة مخك ويحمى قلبك

كتبت نهير عبد النبى

فيتامين ب 6 (المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين) هو فيتامين أساسي يساعد في الحفاظ على صحة جسمك بالكامل، حيث تلعب هذه المغذيات المهمة دورًا رئيسيًا في نمو الدماغ والحفاظ على عمل الأعصاب والجهاز المناعي كما ينبغي.

وحسب ما ذكره موقع WEBMEDلا ينتج جسمك فيتامين ب 6 بشكل طبيعي ، ولكنه موجود في العديد من الأطعمة كما أنه متوفر في المكملات الغذائية مثل الفيتامينات المتعددة ومكملات فيتامين ب المركب التي تحتوي على العديد من فيتامينات ب المختلفة.

إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 6 ، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بمكمل غذائي بشكل عام لا يتطلب الأمر الكثير لرفع مستويات فيتامين ب 6 إلى حيث يجب أن تكون.

ما هو فيتامين ب 6؟ فيتامين ب 6 هو أحد فيتامينات ب الثمانية التي تساعد جسمك على النمو والعمل بشكل صحيح يستخدم جسمك كميات صغيرة من هذه المغذيات لأكثر من 100 تفاعل كيميائي (إنزيم) تشارك في عملية التمثيل الغذائي لديك .

B6 قابل للذوبان في الماء (يذوب في الماء) ، مما يعني أن جسمك يتخلص من أي فائض من فيتامين B6 في البول. هذا يعني أيضًا أنك بحاجة إلى تجديد B6 الخاص بك باستمرار ، بشكل مثالي من خلال نظام غذائي متوازن شامل يشمل اللحوم والحبوب والخضروات والمكسرات. وإذا كنت لا تأكل اللحوم ، فإن B6 متاح في العديد من الأطعمة الأخرى ، لذلك يمكنك بسهولة التأكد من حصولك على ما يكفي من B6 من خلال المزيج الصحيح من الأطعمة. ومع ذلك ، كن حذرًا بشأن تناول مكمل فيتامين ب 6 لفترة طويلة ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تسمم. للحفاظ على مستويات B6 الصحية ، من الأفضل الحصول على هذا الفيتامين من خلال مصادر الطعام.

ما فائدة فيتامين ب 6؟ ثبت أن فيتامين ب 6 له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. يلعب العديد من الأدوار المهمة في جسمك. يساعد في:

-الحمض النووي، اللبنات الجينية لجسمك.

-الهيموغلوبين، أجزاء خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جسمك.

-الناقلات العصبية، وهي النواقل الكيميائية التي ترسل إشارات من الخلايا العصبية إلى الخلايا الأخرى.

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين ب 6 قد يقدم هذه الفوائد الصحية السبع المحتملة:

1. منع وعلاج فقر الدم ربطت الدراسات المستويات المنخفضة من فيتامين ب 6 (وكذلك الحديد) بفقر الدم ، خاصة عند الحوامل وأولئك في سن الإنجاب، يحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من الهيموجلوبين لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

يساعد فيتامين ب 6 على إنتاج خلايا الدم الحمراء. في الواقع ، ثبت أنه يساعد في علاج حالة تسمى فقر الدم الحديدي الأرومات، وهو اضطراب وراثي نادر يؤثر على كيفية إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء.

2. تحسين المزاج يشارك فيتامين ب 6 في إنتاج الناقلات العصبية ، مثل السيروتونين ، التي يمكن أن تساعد في تنظيم الحالة المزاجية وحتى المساعدة على النوم، و تشير بعض الأبحاث إلى أن الجرعات العالية من فيتامين ب 6 قد تكون فعالة في تقليل القلق واضطرابات المزاج الأخرى.

أظهرت إحدى الدراسات الكبيرة أن زيادة تناول فيتامين ب 6 يرتبط بانخفاض خطر الاكتئاب والقلق لدى الإناث ، ولكن ليس الذكور كما وجد العلماء مؤخرًا أن الشباب شعروا بقلق واكتئاب أقل بعد تناول جرعات عالية من مكملات فيتامين ب 6 كل يوم لمدة شهر.

3. تعزيز صحة الدماغ فيتامين ب 6 مهم لصحة دماغك بسبب دوره في صنع الناقلات العصبية ارتبط نقص فيتامينات B6 و B12 بضعف وظائف المخ ولكن لا يوجد دليل حتى الآن على أن المكملات يمكن أن تبطئ التدهور المعرفي أو تمنع المشكلات العصبية.



4. يخفف الغثيان أثناء الحمل يلعب B6 العديد من الأدوار الحيوية في ضمان حمل صحي لكنه يشتهر بالمساعدة في تخفيف الغثيان أثناء الحمل وغثيان الصباح الشديد.

يوصي الكونجرس الأمريكي لأطباء النساء والتوليد (ACOG) بمكملات فيتامين ب 6 كعلاج بدون وصفة طبية لتخفيف الأعراض، و قد تحتوي المكملات أيضًا على دوكسيلامين ، والذي ثبت أنه علاج آمن وفعال لهذه الأعراض.

5. حماية قلبك تساعد هذه المغذيات الحيوية جسمك أيضًا في الحفاظ على المستويات الطبيعية من الحمض الأميني الهوموسيستين ، وهو حمض أميني يساعد على بناء البروتينات ، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى جلطات الدم أو انسداد الأوعية الدموية إذا كانت المستويات مرتفعة للغاية.

تشير بعض الأدلة إلى أن انخفاض مستويات فيتامين ب 6 في الدم قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة من مرض الشريان التاجي ، ولكن لم يتم إثبات أن المكملات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية .

6. قلل من فرص إصابتك بالسرطان يلعب فيتامين ب 6 دورًا رئيسيًا في النمو الصحي لخلاياك وتطورها. تظهر الأبحاث أن نقصه مرتبط بالالتهابات والأمراض المزمنة المرتبطة بالالتهابات ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي .

من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان فيتامين ب 6 في الأطعمة أو المكملات الغذائية يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ، لكن الدراسات المبكرة تشير إلى وجود صلة بين تناول كمية كافية من فيتامين ب 6 وفيتامينات ب الأخرى وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم .