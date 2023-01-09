أعراض توضح لك الفرق بين الحزن العابر ومرض الاكتئاب

كتبت فاطمة خليل

الحزن مشاعر عابرة نمر بها جميعًا من حين لآخر بسبب مواقف وضغوط الحياة، لكن يختلف الحزن العابر الذى يحدث لسبب واضح عن الاكتئاب كمرض، ومن المؤكد أن الاكتئاب ينطوي على الحزن، ولكنه ينطوي أيضًا على أشياء أخرى، بما في ذلك الإرهاق المستمر، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في السابق، والأفكار الانتحارية والموت، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يختلف الشعور بالاكتئاب عن مجرد الشعور بالحزن، فقد يتطلب الاكتئاب علاجًا وإدارة على المدى الطويل من خلال الأدوية وتدخلات العلاج النفسي وعلى الرغم من أن الحزن جزء لا يتجزأ من الاكتئاب، إلا أن الحزن لا يرقى دائمًا إلى درجة الاكتئاب".

هل يتحول الحزن إلى اكتئاب؟

إذا كنت مكتئبًا لأنك فقدت أحد أفراد أسرتك، أو تعرضت للانفصال، أو فقدت وظيفتك، فهذا ليس ممتعًا، ولكنه شائع أيضًا.



الحزن، وحتى الحزن الشديد، هو رد فعل مشترك على مثل هذه الأحداث ومع ذلك، يمكن أن يتطور الحزن إلى اكتئاب. قد تصاب بحالة اكتئاب إذا لم تتحسن المشاعر بمرور الوقت أو إذا بدأ حالتك المزاجية في التدخل في أنشطتك اليومية.

فهم الاكتئاب

من أجل فهم الاكتئاب، من المهم فهم أعراضه التي تحدث كل يوم تقريبًا وخلال معظم اليوم لمدة أسبوعين على الأقل.

لتلبية معايير الاكتئاب، يجب أن تتطابق أعراض قليلة على الأقل.



تتداخل الأعراض مع المجالات الاجتماعية والمهنية وجميع مجالات الأداء المهمة الأخرى.



من المهم ملاحظة أنه في حالة اضطراب اكتئابي كبير، لا ينبغي أن تكون الأعراض بسبب حالة طبية عامة.

الفرق بين الحزن والاكتئاب

مع الحزن، لا يزال من الممكن الاستمتاع بأنشطة أخرى. بينما يصعب الاستمتاع بالأنشطة الممتعة سابقًا أثناء الإصابة بالاكتئاب.



يسبب الاكتئاب اضطرابًا خطيرًا في نوعية الحياة مقارنة بالشعور بالحزن نادرًا ما يؤثر الحزن على الأداء العام للفرد.

لمدة أسبوعين على الأقل، يجب أن تستمر الأعراض لتشخيص إصابة الفرد بالاكتئاب.



عندما يتعلق الأمر بالحزن، فمن السهل التعامل معه في النهاية عندما تفشل جميع استراتيجيات المواجهة ويستمر الشعور، فهذه علامة على الاكتئاب.