أضرار إعادة تسخين زيت الطعام على صحتك.. إضعاف المناعة أبرزها

كتبت فاطمة خليل

إعادة تسخين زيت الطعام من العادات الضارة لصحتك بشكل كبير، فهو يزيد خطر إصابتك بالأمراض ويؤثر على قلبك ويزيد معدل الكوليسترول الضار، وفقاً للأبحاث، في هذا التقرير نتعرف على أضرار إعادة تسخين زيت الطعام على صحتك، بحسب موقع "Health". أضرار إعادة تسخين زيت الطعام على صحتك.. 1. إعادة استخدام زيت الطهي يزيد من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية

عند إعادة استخدام الزيت للطهي، يتم إطلاق تركيز عالٍ من المواد الكيميائية السامة مثل الألدهيدات التي ترتبط بالعديد من الحالات الصحية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

يتم إطلاق مادة سامة أخرى، HNE (4-هيدروكسي-ترانس-2-nonenal) عند إعادة استخدام زيت الطهي إنها مسؤولة عن تغيير عمل الحمض النووي والبروتينات في أجسامنا.

2. آثار إعادة استخدام زيت الطهي على القلب

يؤدي استخدام نفس الزيت بشكل متكرر إلى زيادة نسبة الدهون المتحولة، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزيد الطعام المطبوخ في الزيت المعاد تسخينه من مستويات LDL (الكوليسترول السيئ) في الجسم مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية أو ألم في الصدر.

3. إعادة استخدام زيت الطهي يضر الكبد

جميع أعضاء الجسم مهمة وكذلك الكبد يلعب دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي وله العديد من الوظائف مثل تخزين الجليكوجين وتخليق بروتين البلازما وإزالة السموم من الأدوية.

استهلاك زيت الطهي المعاد استخدامه له آثار ضارة على الجسم حيث أنه يزيد من مستوى الإنزيمات في الدم مما يدل على تلف الكبد.

4. إعادة استخدام زيت الطهي يقلل من المناعة

يمكن أن يؤدي تحضير الطعام باستخدام نفس زيت الطهي أيضًا إلى زيادة الجذور الحرة في الجسم ، والتي بدورها تسبب الالتهاب. يمكن أن تقلل الالتهابات الشديدة في الجسم من مناعتك وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. إذا كنت تبحث عن أطعمة تعزز المناعة ، فابدأ بعدم تناول زيت الطهي المعاد استخدامه.

5. إعادة استخدام زيت الطهي يؤثر على الجلد

تؤثر الجذور الحرة التي ينتجها الزيت المتبقي على الجلد عن طريق تسريع عملية الشيخوخة. عندما تأكل الأطعمة المقلية في كثير من الأحيان ، يتأخر شفاء بشرتك.

متى يجب التخلص من زيت الطهي؟

* عندما يغمق الزيت عن طريق الاستخدام المتكرر وتحترق جزيئات الطعام عند تعرضها للحرارة لفترات طويلة.

* كلما زاد استخدامك لزيت الطهي ، كلما أبطأ في سكبه كتغيير في لزوجته.

* إذا أصبحت رائحة الزيت زنخة يجب التخلص منه.