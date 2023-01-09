أسعار الذهب اليوم تنخفض 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1790 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع تراجعا محدودا بحوالي 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1790 جنيها ، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الارتفاع إلى مستويات 1871 دولار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1534 جنيها.

عيار 21 سجل 1790 جنيها.

عيار 24 سجل 2047 جنيها.

الجنيه الذهب 14300 جنيه.

أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع شهدت شهدت أسعار الذهب في السوق المصري خلال الأسبوع الأول من يناير 2023 ارتفاع بنسبة 7.5% من مستويات 1675 جنيها لعيار 21 يوم 1 يناير 2023 إلى مستويات 1800 جنيه في تعاملات اليوم، سوق الذهب سجل ارتفاع كبير في الطلب على السبائك والجنيهات الذهب على مدار تعاملات الأسبوع وتحديدًا عقب طرح شهادات ذات عائد 25 % في البنك الأهلي وبنك مصر، الأمر الذي دفع الأسعار للصعود بصورة لافتة خاصة في تعاملات يومي الأربعاء والخميس كما ساهم صعود سعر أونصة الذهب عالميا لمستويات 1866 دولار في ارتفاع الأسعار بالسوق المصري

سوق المشغولات الذهبية شهد تحرك طفيف في المبيعات بالتزامن مع الأعياد واحتفالات رأس السنة، وذلك للمنتجات ذات الأوزان الخفيفة، بعد أن توسعت المصانع في إنتاج مشغولات ذهبية بأوزان أقل لتلبية الطلب في السوق خاصة مع الارتفاع الواضح في سعر المعدن النفيس.

جميع أعيرة الذهب المتداولة في السوق شهدت ارتفاعا بـ 7.5% حيث ارتفع الذهب عيار 24 من 1914 جنيها إلى مستويات 2057 جنيها بدون إضافة مصنعيات، كما تحرك سعر الجرام من عيار 18 إلى مستويات 1543 جنيها مقابل سعر 1436 جنيها مطلع هذا الأسبوع.