اليوم السابع
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أسعار الخضراوات فى الأسواق ..البطاطس والبصل من 4 لـ7 جنيهات

الإثنين، 09 يناير 2023 07:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق ..البطاطس والبصل من 4 لـ7 جنيهات خضار ارشيف
كتب إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الاثنين 9 يناير 2023 استقرار أغلب الأصناف، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 4 جنيهات والبطاطس 4 إلى 7 جنيهات والبصل 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5 إلى 6 جنيهات، فى حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات والباذنجان البلدى 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومى 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 3.5 و5 جنيهات والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيها.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيهات وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدى 3.5 إلى 4.5 جنيه والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشى 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

 

 


الخضار

الخضروات

البطاطس

البصل

الطماطم



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