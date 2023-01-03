اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:28 م
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الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستعد لفتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:01 م
الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستعد لفتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة جانب من المعاينة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تفقد جلال الطاهر سكرتير مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وسيد الكرسلي رئيس لجنة الشعب، بتفقد مركز ومدينة القنطرة غرب لمعاينة الأماكن المقترحة لإنشاء منفذا للخضر والفاكهة والسلع الغذائية والعلافة، تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق من 10: 15%، ورافقهما خلال الجولة رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ، ومدير عام إدارة التموين بالقنطرة غرب.


صرح سيد الكرسلي ، أنه قد تم معاينة أكثر من منطقة بالقنطرة غرب، ووقع الاختيار على دار مناسبات وسط البلد بمدينة القنطرة غرب، وذلك للحفاظ على كافة المنتجات من العوامل الجوية، ويتضمن المنفذ، المواد الغذائية والعلافة وخضر وفاكهة ولحوم ودواجن.


وأشار جلال الطاهر إلى أن المنفذ سينتهي من تجهيزاته خلال هذا الأسبوع ، على أن يتم معاينة المراكز الأخرى على التوالي لاختيار أماكن مناسبة ، بالإضافة إلى أنه تم اختيار 3  مناطق لإقامة منافذ في مدينة الإسماعيلية ، ويجري الآن إنهاء كافة الإجراءات الإدارية، لإطلاقهم خلال الأيام القليلة القادمة على أن تستمر المنافذ حتي نهاية شهر رمضان الكريم، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الاستراتيجية والغذائية واللحوم بأسعار منخفضة.


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