أسامة ربيع: قناة السويس تشهد غدا عبور 93 سفينة بحمولة 5 ملايين طن

كتب محمد شرقاوى

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، إن هناك سفينة تعطلت في الكيلو 38 من قناة السويس، بحمولة 42 ألف طن، ولكن بفضل القاطرات المصاحبة للسفينة، عملت على نقلها من المجرى الملاحي إلى جانب القناة، مضيفا أن المجرى الملاحى لقناة السويس سيشهد غدا الثلاثاء عبور 93 سفينة بحمولة 5 ملايين طن.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء دي إم سي، عبر قناة دي إم سي: "تم التعامل مع السفينة عن طريق القاطرات، وخلال 3 ساعات عاد المجرى الملاحي لطبيعيته، ومتوسط عبور السفن في اليوم.. ومبنخبيش حاجة ونوضح الحقائق دائما، خاصة أن حركة الملاحة والمراقبة تعمل على مدار 24 ساعة”، مؤكدا أن السفينة لم تجنح في قناة السويس كما تردد على السيوشيال ميديا.

وتابع أن هناك 70 سفينة تعبر يوميا، مؤكدا أن الحركة السنوية تصل إلى 23 ألف سفينة من يناير حتى ديسمبر 2022، وحققت ما يقرب من 8 مليارات دولار، والأمور تسير بشكل جيد.

ونشرت هيئة قناة السويس صورا جديدة توضح انتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، وذلك بعد نجاح الهيئة في قطر سفينة جلورى في مجرى القناة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة. للكيلو متر 51 ترقيم القناة.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وكانت الهيئة أعلنت أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.