أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار لتسيير حركة المرور

يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية.

وفي هذا الصدد، تابع السيد موسى رئيس حي العجمي أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الحي حيث تم متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع البيطاش الرئيسي، وفي مدخل النقابات، ومدخل شارع الهانوفيل الرئيسي، وأمام تاكي بالييطاش، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع 20 من شارع مصطفى كامل.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس الحي، أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بشوارع البنك - الخاصة الملكية - إبراهيم كفتة - قرية الأطفال- سيدى مسعود والطريق الصحراوي.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث (40%)، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125