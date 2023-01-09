«تضامن الإسكندرية» تنقذ سيدة كفيفة وعجوز بلا مأوى وتنقلهما إلى دار مسنين

كشفت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، عن تلقى فريق التدخل السريع بلاغين لإنفاذ سيدة مسنة بلا مأوى بمنطقة الجمرك، والحالة الثانية لرجل مُسن يفترش الرصيف، بمنطقة العجمى غرب المحافظة وعلى الفور تمت الاستجابة السريعة والتعامل الفورى من قبل فريق التدخل السريع للبلاغات الواردة.

وتبين أن الحالة الأولى لسيدة تدعى " ف.ع.أ" 72 عامًا، تجلس على الرصيف أمام باب مسجد أبو العباس، لحى الجمرك، وبفحص حالتها تبين أنها تعانى من ضعف عام وكفيفة البصر وأنها غير متزوجة ولا يوجد من يعولها ويقوم أهل المنطقة برعايتها وتقديم الطعام لها بشكل يومى، وبعد دراسة حالتها، نجح الفريق فى إقناعها بدخول إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحمايتها من مخاطر تواجدها فى الشارع فى ظل البرد الشديد.

تم تحرير محضر بقسم شرطة الجمرك للسيدة المسنة واستخراج شهادة ميلاد لها، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى عليها وإجراء الفحوصات اللازمة لها فى أحد المستشفيات قبل نزولها بمؤسسة رعاية الأشخاص لتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية.

كما تبين أن البلاغ الثانى يتضمن تواجد مسن بلا مأوى، مقيم على الرصيف بنطاق حى العجمى بمنطقة البيطاش، غرب الإسكندرية، بالانتقال والفحص تبين أن الحالة لرجل مسن يدعى "ع.ح.ع" 64 سنة، دون حيازته أى أوراق إثبات هوية وتبين إصابته ببعض الأمراض وحالته الصحية متأخرة. وعلى الفور تم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات لمتابعة حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، على أن يتم ايداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية لحمايته.

من جانبها، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة مع الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة أن فريق التدخل السريع يتلقى الشكاوى على رقم 16439 ومنظومة الشكاوى الحكومية على رقم 16527 الخط الساخن لمجلس الوزراء.