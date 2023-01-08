كتبت فاطمة خليل

تعد الكلى من الأعضاء الحيوية المسؤولة عن العديد من الوظائف مثل تصفية السموم عن طريق معالجة المياه الزائدة أو الشوائب الأخرى من الدم، وإنتاج الهرمونات، وتنظيم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم، والحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم ولكن بسبب أنماط الحياة غير الصحية، فإن مشاكل الكلى آخذة في الارتفاع في الوقت الحاضر، في هذا التقرير نتعرف على 7 اختبارات لتشخيص أمراض الكلى في الثلاثينيات من العمر، بحسب موقع "Health". 7 اختبارات لتشخيص أمراض الكلى في الثلاثينيات من العمر ​1. ضغط الدم لكونه العامل الثاني الأكثر شيوعًا بعد أمراض الكلى، يجب مراقبة ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم لدى الفرد 140/90 أو أعلى ، فإنه يعتبر مرتفعًا.

إذا كان شخص ما يعاني من مرض السكري أو أمراض الكلى، فيجب أن يكون هدفه أقل من 130/80.

2. تحليل البول لتقليل فرصة الإصابة بأمراض الكلى وغيرها من الأمراض المماثلة، يوصى بالحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة. يفحص هذا الاختبار عينة البول لتحديد مستوى البروتين وخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء من بين عوامل أخرى. لا توجد هذه العوامل في البول بشكل عام ، لذا فإن وجود هذه النقاط بشكل كبير تجاه الكلى غير الصالحة.

3. نسبة البروتين إلى الكرياتينين بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، فإن وجود البروتين في البول هو علامة مبكرة على مرض الكلى. يتم إجراء هذا الاختبار لتحديد مستوى البروتين في البول فقط؛ تعتبر الطريقة الأكثر دقة لقياس البروتين. عندما نتحدث عن مستوى البروتين في البول ، فإن 200 مجم / جم أو أقل أمر طبيعي بينما القيمة الأعلى من هذا تعتبر غير طبيعية.

4. نسبة الألبومين إلى الكرياتينين يوصى بإجراء الاختبار للأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي مع مرض السكري. في هذا الاختبار ، تشير قيمة 30 مجم / جم يوميًا إلى العلامات المبكرة لأمراض الكلى.