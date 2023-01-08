7 اختبارات لتشخيص أمراض الكلى في الثلاثينيات من العمر
1. ضغط الدملكونه العامل الثاني الأكثر شيوعًا بعد أمراض الكلى، يجب مراقبة ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم لدى الفرد 140/90 أو أعلى ، فإنه يعتبر مرتفعًا.
2. تحليل البول
يفحص هذا الاختبار عينة البول لتحديد مستوى البروتين وخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء من بين عوامل أخرى.
لا توجد هذه العوامل في البول بشكل عام ، لذا فإن وجود هذه النقاط بشكل كبير تجاه الكلى غير الصالحة.
3. نسبة البروتين إلى الكرياتينين
يتم إجراء هذا الاختبار لتحديد مستوى البروتين في البول فقط؛ تعتبر الطريقة الأكثر دقة لقياس البروتين.
عندما نتحدث عن مستوى البروتين في البول ، فإن 200 مجم / جم أو أقل أمر طبيعي بينما القيمة الأعلى من هذا تعتبر غير طبيعية.
4. نسبة الألبومين إلى الكرياتينين
يوصى بإجراء الاختبار للأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي مع مرض السكري.
في هذا الاختبار ، تشير قيمة 30 مجم / جم يوميًا إلى العلامات المبكرة لأمراض الكلى.
5. اختبار البول باستخدام مقياس العمقغالبًا ما يتم إجراؤه كجزء من تحليل البول، فهذه طريقة سريعة لتحديد مستوى الألبومين في البول على الرغم من أن الاختبار لا يوفر قياسًا دقيقًا ، إلا أن النتائج كافية للسماح للأطباء بمعرفة ما إذا كانت مستوياتك ضمن النطاق أم لا. يعد التغيير في لون ورق مقياس العمق مؤشرًا واضحًا على ارتفاع مستوى الألبومين.
6. معدل الترشيح الكبيبييخبرك هذا الاختبار ما إذا كانت كليتك تعمل بشكل فعال في إزالة الشوائب من دمك. يتم تقدير الاختبار من نتائج مصل الكرياتينين وعوامل مثل العمر والجنس. إذا أظهرت النتائج رقمًا أقل من 60 ، فهذا يشير إلى احتمال إصابة الفرد بمرض في الكلى.
7. نيتروجين اليوريا في الدم (BUN)
يستخدم هذا الاختبار لتحديد مستوى اليوريا في الدم في البول. نيتروجين اليوريا هو منتج نفايات أجسامنا ينتج عن انهيار البروتين في الطعام.. إذا كان لدى الفرد كلى صحية ، فسيتم تصفية نيتروجين اليوريا من الدم ويترك الجسم عن طريق البول ، مما يحافظ على مستوى BUN ضمن المعدل الطبيعي. يمكن أن تختلف كمية اليوريا نيتروجين الموجودة في البول بناءً على العمر والظروف الصحية السائدة الأخرى ولكنها لا تزال تتراوح من 7 إلى 20.
أي شيء أعلى من هذا يشير إلى أن المرء ليس لديه كلى سليمة يُظهر مستوى BUN العالي مرض الكلى التدريجي.
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