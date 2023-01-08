39 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار الجديدة ببنك مصر

كتب أحمد يعقوب

قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد 25% و22.5% بلغت 39 مليار جنيه فى بنك مصر، منذ طرحها يوم الأربعاء الماضى وحتى الآن.

كان بنك مصر إتاحة 126 فرعا إضافيا للعمل يومي الجمعة والأحد لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية.

وقرر بنك مصر طرح شهادة ادخارية يوم الأربعاء الماضى، مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وتوفير تلك الشهادة منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

وسبق أن أعلن البنك أن الفروع مفتوحة يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساء والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

وأوضح أن الفروع الاضافية تقدم خدمات شراء الشهادات واستبدال العملات الأجنبية فقط وذلك بخلاف فروع النوادي والمولات التي تقدم جميع الخدمات المصرفية.