126 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة.. أهم مشروعات ومبادرات خفض الانبعاثات

كتبت - مروة الغول

يعد التحول الطاقي وخفض الانبعاثات جزءًا رئيسياً من استراتيجية قطاع البترول وتبنى قطاع البترول رؤية وخطة للتحول إلى مصادر للطاقة منخفضة الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية وفقاً للمحاور الرئيسية تشمل اختيار الغاز الطبيعي كوقود رئيسى خلال المرحلة الانتقالية نحو التحول الطاقة الكامل والتوسع في استخداماته في مصر وذلك لأنه يعد الوقود الأحفورى الأقل تلويثاً للبيئة ، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، خفض انبعاثات الكربون ، دراسة تنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات تهدف إلى الحفاظ على البيئة ، وانتاج واستغلال الهيدروجين، وقد نجح قطاع البترول في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات وتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب في هذا الصدد منها:

1-تحقيق خفض سنوى حوالى 845 ألف طن ثانى أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط.

2-تحقيق خفض سنوى حوالى 2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال تحويل حوالى 483 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط منذ بدء النشاط.

3-في إطار انضمام قطاع البترول بمبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030، تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعاً لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود بديلاً عن السولار فى شركات القطاع ما أسفر عن خفض سنوى أكثر من مليون طن من ثانى أكسيد الكربون.

4-الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء فى أكثر من 31 شركة تابعة للقطاع، وقدرت الانبعاثات التى تم خفضها سنوياً من تلك المشروعات بحوالى 470 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.

5-تحقيق وفر سنوى فى استهلاك الطاقة يصل إلى 820 مليون جنيه مصرى من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.

6-ربط الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة مع أكثر من 90 شركة من شركات القطاع لجمع بيانات استهلاكات الطاقة أوتوماتيكياً، ويجري حالياً ربط بيانات المشروعات المتعلقة بإجراءات كفاءة الطاقة.

7-تم الانتهاء من خمس مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بشركات القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" (أسيوط لتكرير البترول، القاهرة لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية، العامة للبترول وشركة بترول خليج السويس "جابكو").

8-إنشاء مركز التميز لكفاءة الطاقة بالتعاون مع منظمة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" والذي يستهدف قطاعات الطاقة فى مصر وأفريقيا، وتم تنفيذ أول ثلاث برامج تدريبية خلال شهر أكتوبر 2022.

9-تنفيذ أول حملة لدراسة قياس انبعاثات الميثان بشركات القطاع بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وجارى التنسيق مع البنك لبدء حملة القياس الثانية.

10-توقيع إعلان النوايا المشترك مع الجانب الألمانى للتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر.