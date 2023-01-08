أهم الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المنتجات البترولية والغاز فى 14 معلومة

كتبت - مروة الغول

تهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، ومنها تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2022 تحقيق مايلى:

1-تشغيل 125 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى

2-وصل إجمالي عدد المحطات إلى 862 محطة منذ بدء النشاط.

3-تحويل حوالى 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال 2022 .

4-وصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022 إلى حوالى 483 ألف سيارة.

5-توصيل الغاز الطبيعى الى 1ر1 مليون وحدة سكنية للعام الرابع على التوالي.

6- وصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها إلى حوالي 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2022 .

7- 200 منطقة جديدة تستفيد بالغاز الطبيعى لأول مرة.

8-تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1825 مستهلك تجارى، و 124 مصنع.

9-استمرار إطلاق الغاز الطبيعى في قرى مبادرة حياة كريمة.

10- 185 قرية تستفيد بالغاز في مبادرة حياة كريمة تخدم حوالى 620 ألف عميل.

11-بدء مد شبكات الغاز فى 700 قرية بمبادرة حياة كريمة .

12- 534 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى الحكومى وسيتم توصيلهم بالغاز الطبيعى بالتزامن مع تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى.

13-تم تشغيل 101 محطة جديدة ومنفذاَ لتموين وخدمة السيارات .

14-تم تشغيل18 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ، بإجمالى 3092 مركزاً، وذلك استمراراً للجهود الرامية للتيسير على المواطنين.