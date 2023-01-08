‫‬وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركات وحسن إدارتها

كتب عبد الحليم سالم

استهل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، زيارته إلى شركة جنوب الوادي بتوشكى، اليوم الأحد، بلقاء أشرف عطية محافظ أسوان.

وشهد اللقاء الذي ضم اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والوفد المرافق له، بحث عدد من القضايا والمشروعات، ومراجعة موقف بعض الأصول التابعة للوزارة في نطاق المحافظة بهدف الوصول إلى الشكل الأمثل لاستغلالها وتعظيم العائد منها وحسن إدارتها، والنظر في إقامة بعض المشروعات عليها في ظل وجود عدد من طلبات وعروض للشراكة من قبل القطاع الخاص.