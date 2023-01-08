7 رسائل من وزير قطاع الأعمال العام حول مشروع جسور التجارة.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن نهضة الدول الصناعية الكبرى قامت على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر، ووزارة قطاع الأعمال العام تدرك جيدا مدى أهمية وقيمة تلك الصناعات في خدمة الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير، خلال تفقده المعرض العربي للأسر المنتجة الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوزارة تتبنى سياسة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، وبينما نعيش عصرا من التقدم والتحول الرقمي التكنولوجي تعرف على رسائل الوزير حول مشروع جسور .

1 - قامت الوزارة بضم عدد من شركات التجارة الخارجية التابعة لها تحت مسمى شركة " جسور ".

2 – تم تأسيس منصة مصرية تتضمن كتالوج إلكتروني ليكون مجالا لخدمة المنتجين والمصنعين والمستوردين.

3 – تم تطوير الفروع في أفريقيا وأوروبا ودول عربية بأحدث أساليب التسويق للمنتجات تماشيا مع سياسة زيادة الصادرات كهدف قومي والوصول إلى 100 مليار دولار سنويا .

4 - هناك تواصل مع كافة جمعيات ومجالس التصدير والاطراف المعنية ذات الصلة من خلال منصة جسور.

5 – المشروع يوفر عدة وسائل للوصول للمستهلك وسهولة الحصول على المعلومات بل وإمكانية استهداف أسواق ومنتجات عن طريق ما توفره من إمكانية القياس والمتابعة ووسائل التحليل المختلفة.

6 - تطوير استخدام التسويق عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في جميع الأسواق واستهداف أشخاص بمتوسطات عمرية متنوعة من خلال الكتالوج الإلكتروني ومنصة "جسور".

7 - شركة جسور توفر الخدمات مثل وسائل النقل والأعمال اللوجستية وخدمات التصدير والتمويل وسيكون لهذا أثر كبير في تحسين الصورة العامة لحركة نمو الصناعات المتميزة، وأن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة من خلال الشركات التابعة في مختلف القطاعات الصناعية.