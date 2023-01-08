وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، جولة تفقدية لعدد من لجان إدارة شرق الزقازيق التعليمية، فى بداية الأسبوع الثانى طلاب الصفين الأول، والثانى الثانوى بقسميه الأدبى والعلمى، وسط تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين بالمعاهد كافة.

وأشاد الجنيدى بحسن الانضباط والالتزام داخل اللجان من جميع الطلاب، كما ناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة والتى أكد الطلاب تطابقها للمناهج الدراسية.

و اكد أن غرف المتابعة لم تسجل أى تخلفات للطلاب بكافة اللجان، وقد أدى طلاب الصف الأول الثانوى الأدبى والعلمى، الامتحان فى مادتى، الأدب والنصوص والتربية الفنية الإسلامية، بينما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الأدبى الامتحان فى مادتى التفسير واللغة الأجنبية الثانية، وأدى طلاب القسم العلمى الامتحان فى التفسير والكيمياء.

كانت أصدرت منطقة الشرقية الأزهرية، تعليمات مشددة للمعاهد، بالالتزام بتطبيق كافة تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات والمنظمة لامتحانات النقل والشهادات.

وعلى مركز الأسئلة ومديرى الإدارات التأكد من وصول جميع مظاريف الأسئلة للمعاهد قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ.

والتأكد على تأمين مراكز الأسئلة بأفراد شرطة والخدمات المعاونة، على مديرى الإدارات التعليمية تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة مراكز الأسئلة والمرور عليها بصورة دائمة.

وأن يتواجد موجة على الأقل فى كل معهد، ويتم التصحيح بصورة يومية دون تأجيل، والاهتمام بالنظافة للمعاهد والجحرات وكذلك دورات المياه، وتوفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب داخل حجرات الامتحانات، منع الغش بكافة طرقة وأشكاله، وحظر استخدام المحمول للطلاب داخل اللجان.