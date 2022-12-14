أخلاقنا الجميلة.. أزهر الشرقية يختتم أول مواسم "أنا الراقى بأخلاق".. صور

أنهت منطقة الشرقية الأزهرية، فعاليات الموسم الأول لمبادرة " أنا الراقى بأخلاقي"، التى استهدفت مجموعة من القيم الأخلاقية على مدار 7 أسابيع هم " العفو، الحياء، القناعة،المروءة،الشهامة، النخوة، التحلى بالدين "، بغرض تأصيلها لدى تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية، لمواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة والتصدى لها بكافة الوسائل الممكنة.

وقال الدكتور السيد الجنيدى مدير منطقة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة استهدفت 7 قيم أخلاقية كل اسبوع قيمة يقوم الطلاب بتدرسها سويا وعمل أنشطة متنوعة عن كل واحدة خلال الأسبوع، مثل أنشطة الرياضية والفنية والثقافية، كالوحات فنية، ومجلات حائط واسكتشات تمثيلية، وبعض الجداريات، ومجموعة من القصائد، مطبوعات.

وأضاف الدكتور محمد عطية منسق المبادرة بالمنطقة، أنه تم اختيار منسق من كل إدارة تعليمية يكون من حملة الماجستير والدكتوراه ويتمتع بالمرونة لمتابعة تنفيذ الحملة وتفاعل مع الطلاب، لافتا إلى أنه بسبب التفاعل الإيجابى الذى رصدناه بين الطلاب، قررت إدارة المعاهد الأزهرية عمل موسم الثانى فى النصف الدارسى الثانى، بقيم أخلاقية جديدة، بغرض أن يكون الطالب قدوة بين أقرانه، وأنه سيتم اختيار طلاب والمعاهد أصحاب المشاركات المتميزة لتكريمهم فى ختام الموسم.

وأشار الدكتور احمد فكرى، منسق إدارة ههيا، إلى أنه الطلاب تفاعلوا بشكل كبير، خلال فترة المبادرة، فعلى سيبل المثال أقاموا دورة رياضية وكل فرقه لمعهد تحمل اسم قيمة من 7 قيم، ومسابقات على غرار برنامج " العباقرة"، وعن تفاعل الفردى أوضح أن طلاب معهد كفر عجيبة أحدهم قرر أن يعلق البحث الذى إجراء عن قيمة العفة على حائط منزلة، أما طالبات معهد فتيات العواسجة بادرنا بعضهن بوضع استيكرات لقيمة "الحياء"على الشنط المدرسية الخاصة بهن، وطالبة بمعهد فتيات السالمون دعت طالبات لسينمار تشاور لقيمة القناعة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالواحد، منسق أبوحماد: "أسسنا فريق عمل لتنفيذ الأنشطة، التى أظهرت العديد من المواهب الفنية والثقافية، فتم عمل اسكتشات مسرحية عن القيم فى الأسدية، وفتيات أبوعجوة قامنا بترجمة القيم للغة الإنجليزية،كما تم دمج ذوى الهمم فى الأنشطة"، لافتا إلى أنه لاحظنا بعد الفتيات بعد تدراس قيم العفة والحياء، بادرنا بتغير نمط ملابسهن، وبعض السلوكيات للطلاب.

الدكتورة شيماء على، إدارة منيا القمح، قالت: "تفعالنا مع الطلاب من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة مثل القصص القصيرة عن كل قيمة أخلاقية، تبدأ من 500 كلمة للمرحلة الابتدائية، و1000 الإعدادية، 1500 الثانوية، ومجلات حائط واسكتشات مسرحية."

والدكتورة ألفت عبدالهادى، منسق شرق الزقازيق، أن المبادرة شملت تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة، وعمل أبحاث طلابية، تخصيص مساحة من وقت الإذاعة المدرسية عن القيمة المقررة كل أسبوع، وهى أنشطة لاقت استحسانا وتفاعلا بين الطلاب.