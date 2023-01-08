وفاة شخصين وإصابة آخر فى انقلاب سيارة ملاكى بالزقازيق

شهدت مدينة الزقازيق، حادثا مروريا مروعا أدى إلى وفاة شابين والثالث في حالة خطرة إثر اصطدام سيارة ملاكي تقلهم بأخرى نقل أعلى كوبرى شرويدة ناحية جامعة الزقازيق

تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثاني الزقازيق، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام " ا.و.ج 4692 "واصطدامها بأخرى نقل أعلى كوبرى شرويدة بمدخل جامعة الزقازيق، وأسفرت عن وفاة شابين وإصابة زميلهما الثالث بإصابات خطرة.

وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصاب والمتوفيان إلى مستشفي جامعة الزقازيق، وتوالت التحقيقات بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة.