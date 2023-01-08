وزيرة الثقافة: المتحدة للخدمات الإعلامية لها دور كبير في مبادرة المسرح المدرسى

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، إن التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة، يعد تفعيلا للبروتوكولات الموقعة بين الوزارتين حول إدخال الفنون في المدارس، متابعة: سعيدة بالتعاون بين الوزارتين.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن الفنون عندما تدخل المدارس ستغير في فكر وشخصية الطلاب وتذوقهم الفني وتنمية الفكر، ويساهم في زيادة التركيز والتحصيل الدراسى .

وتابعت وزيرة الثقافة: لابد من وجود دور للفنون في المدارس لأن الأطفال هم المستقبل، موضحة أن تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارتين تم من خلال دخول الفنون في اليوم الدراسى بالمدارس على مستوى الجمهورية وتم في بداية العام الدراسى الحالي والخطوة الثانية تم من خلال المسرح المدرسى .

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن هناك نجوم كبار خرجوا من المسرح المدرسى والمسرح الجامعى ، حيث نعسى لاكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها من خلال المسرح المدرسى.

ولفتت وزيرة الثقافة، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها دور كبير ومهم في مبادرة المسرح المدرسى وهى شريك أساسى في المبادرة .

وفى وقت سابق حرصت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنانة سهير المرشدي والمخرج خالد جلال وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ووزير التعليم رضا حجازي والكاتب الصحفى يسري الفخراني وحاتم حافظ أستاذ المسرح بالمعهد العالي للفنون المسرحية على حضور العرض المسرحي تقدر الذي يقام بدار الأوبرا المصرية.

ووصل الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، والناقدة الفنية علا الشافعي مديرة تحرير اليوم السابع، والفنان سامح حسين، لحضور العرض المسرحى "تقدر" في دار الأوبرا، والذي يأتي ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة و بالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإحياء المسرح المدرسي، ويستمر العرض على مدار يومي السبت والأحد 7 و 8 يناير الجارى.