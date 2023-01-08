ننشر مواقيت الصلاة الأحد 8/1/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 51: 2
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:33
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 2:54
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:36 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 2:46 م
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 2:43 م
وقت صلاة المغرب 5:03 م
وقت صلاة العشاء 6:23 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 55: 2
موعد صلاة المغرب 5:16 م
موعد صلاة العشاء 6:33
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