نشر 11سيارة شفط مياه فى الشوارع الحيوية بالدقي لمواجهة الأمطار المتوقعة..صور

كتبت - مرام محمد

رفع حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، درجة الاستعداد القصوى، مع أخذ الاحتياطات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، لمواجهة تجمعات مياه الأمطار المحتملة، وفقا لتقرير الأرصاد الجوية، وذلك من خلال الاستباق بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار، وكذا المراجعة الدورية لطلمبات رفع مياه الأنفاق، والتأكد من صلاحيتها والارتكاز بـ11 سيارة شفط في الأماكن الحيوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ونشر الحي سيارات شفط مياه الأمطار بشارع التحرير أمام مركز البحوث، وميدان الجلاء، وشارع وزارة الزراعة أمام المصل واللقاح، وشارع جامعة الدول العربية أمام مسجد مصطفى محمود، وشارع ثروت أمام حديقة الأورمان، وشارع ثروت قبل مطلع الكوبري.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسباً لسقوط الأمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وانطلقت معدات تابعة لشركات القاهرة للصرف ومياه الشرب والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء غائمة كليا علي معظم أنحاء البلاد، حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا على كل من (الإسكندرية ومطروح وسيدي براني والسلوم وما بينهما من مدن)، تتقدم تدريجيا مع الوقت لتصل إلي الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار ثم القاهرة الكبري وشمال الصعيد تكون متفاوتة الشدة وعلي مناطق متفرقة.

كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار علي جنوب البلاد بسبب غطاء سحابي يصاحب التيار النفاث آخر اليوم، وتمتد فرص الأمطار ما بين الأقصر وأسوان حتي المدن المطلة علي جنوب البحر الأحمر.