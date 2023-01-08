الأرصاد: أجواء غائمة على أنحاء البلاد وأمطار على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء غائمة كليا علي معظم أنحاء البلاد، حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا على كل من (الإسكندرية ومطروح وسيدي براني والسلوم وما بينهما من مدن)، تتقدم تدريجيا مع الوقت لتصل إلي الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار ثم القاهرة الكبري وشمال الصعيد تكون متفاوتة الشدة وعلي مناطق متفرقة.

كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار علي جنوب البلاد بسبب غطاء سحابي يصاحب التيار النفاث آخر اليوم، وتمتد فرص الأمطار ما بين الأقصر وأسوان حتي المدن المطلة علي جنوب البحر الأحمر.

ويشهد اليوم الأحد، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى قد تكون متوسطة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومكن القناة وخليج السويس.

كما يشهد اليوم فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.