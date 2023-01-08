مصرع سيدة بعد تناولها مبيدا حشريا فى القصاصين بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

لقت سيدة فى العقد الرابع من عمرها مصرعها نتيجة تناولها مبيدًا حشريًا، بعزبة السويدات التابعة لقرية المحسمة بالقصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارة إسعاف وتم نقل السيدة إلي مستشفي القصاصين المركزي، وبعد التأكد من مصرعها، تم نقل جثمانها إلي مستشفي التل الكبير المركزي.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بورود إخطار من مرفق الإسعاف بتسمم سيدة تدعي "هند .ع. ا. س" 40 سنة، مقيمة بعزبة السويدات التابعة لقرية المحسمة بالقصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، نتيجة تناولها مبيدًا حشريًا، أدى إلى وفاتها.

علي الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث، وتم نقل السيدة إلي مستشفي القصاصين المركزي، وبعد التأكد من مصرعها، تم نقل جثمانها إلي مستشفي التل الكبير المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أصيب شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية السويس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة مختار جميل متولى سائق التروسيكل بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، على الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.