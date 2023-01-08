مدينة الأقصر تنهي أكثر من 60% من العمل في مشروع تطوير موقف البياضية.. صور

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير موقف البياضية شمل عمل أسوار خارجية حول الموقف تحمل طابع الهوية البصرية لتأمين الموقف والتحكم فى الدخول والخروج، وعمل بوابات ذكية للتحكم فى الدخول والخروج للسيارات من وإلى الموقف إنشاء جديد، وعمل محلات تجارية عدد 11 محل وكافيتريا لخدمة المواطنين داخل وخارج الموقف، وعمل حمامات جديدة لخدمة المواطنين، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين عن طريق عمل برجولات خشبية مزودة بكراسي تحمل طابع الهوية البصرية، وعمل زراعات للتظليل وعمل أحواض زرعات، وإنشاء مسجد جديد بسعة 200 مصلى لخدمة المواطنين داخل وخارج الموقف.

وأوضح اللواء علي الشرابي، أن تطوير اللاند سكيب الخاص بالموقف عن طريق عمل تشطيبات متنوعة من الخرسانة المطبوعة والبازلت والإنترلوك، وتطوير الواجهات الخاصة بمكاتب العاملين بالموقف والمحلات القائمة ورفع كفاءة مظلات انتظار السيارات، ونسبة تنفيذ الكلية 60 %، مؤكداً على أن أعمال الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية العادية للمسجد بمساحة 200 متر مسطح بسعة 200 مصلي لخدمة الموقف، كما تم تحديد موقع المحال التجارية حيث تم تنفيذ عدد 11 محل تجاري به بأنشطة مختلفة "مأكولات ومشروبات ساخنة وعصائر"، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصري.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنفيذ المشروع على أعلى مستوى لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به وتحسين الصورة البصرية بما يليق بصورة ومكانة مدينة الأقصر، مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع ورفع كفاءة وتجميل الموقع على أعلى مستوى لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، مشدداً على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأكد محافظ الأقصر، أنه تأتي أعمال المشروع الذى تنفذه إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف تتسم بالطابع الحضاري والجمالي والنموذجي ، للقضاء على العشوائيات والحد من الازدحام المروري بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويوفر سبل الراحة لهم ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.