إنشاء 13 مقعدا خرسانيا أمام مستشفى الكرنك بالأقصر لخدمة أهالى المرضى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التطوير والتجميل والمشروعات الخدمية الواقعة بنطاق كل مدينة.

وأوضح الدكتور علي الشرابي أنه جاري إنشاء عدد 13 مقعد خرساني مزدوج مطابقاً للمواصفات الفنية لحل مشكلة إنتظار أقارب وأهالي المرضى لساعات طويلة خارج المستشفى لتصبح جاهزة بالشكل اللائق، موضحا أنه جارى تجهيز تلك المقاعد بعمل مظلات وبرجولات وطلائها بالألوان التي تتماشى مع تنفيذ تطبيق الهوية البصرية للمحافظة.

كما تم متابعة أعمال الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور ياسر الصاوي لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى أمام فندق ونتر بالاس، وقص وتهذيب المسطحات والأشجار وتدعيم المنطقة بالمسطحات الخضراء ونباتات الزينة، وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الأقصر، بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة والجزر الوسطى وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

فيما احتفلت مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بقدوم العام الجديد 2023، حيث قامت إدارة المستشفى بجلب شخصية بابا نويل لتوزيع الهدايا على الأطفال بالأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، مما أضفى جو من البهجة والسرور على الأطفال وذويهم والعاملين بالمستشفى أيضاً، وقد شارك في الاحتفال كلاً من الدكتور خلف الله أحمد عُمر مدير مستشفى الكرنك الدولي، والدكتور محمود عمر المدير الطبي بالمستشفى، والدكتورة روزلين فايز بطرس رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، والدكتورة نعمة سويد مدير إدارة التسويق بالمستشفى، ومنى أحمد محمد مسئول الدعم المعنوي.



إنشاء 13 مقعد خرسانى أمام مستشفى الكرنك الدولى



إنشاء 13 مقعد خرسانى أمام مستشفى الكرنك لخدمة أهالى المرضى