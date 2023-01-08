محافظ الإسكندرية: إزالة 137 إعلانا مخالفا خلال حملات موسعة بمختلف الأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة الأستاذة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة الأستاذة مها أبو الخير حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة عدد 137 إعلان مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

هذا وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شنت حملات مكبرة ، في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات استغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم الإعلان عنها.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار.