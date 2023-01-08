محافظ الإسكندرية: إنجاز 98% من أعمال تطوير الدخيلة الجبلية والعصافرة قبلى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 مناطق عشوائية هي (الدخيلة الجبلية- والعصافرة قبلي- ومحسن الكبري) بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، مضيفا أن نسبة إنجاز أعمال التطوير في 3 مناطق أخرى هي (سيدي بشر قبلي- دنا والمحروسة- والحضرة الجديدة) قد بلغت 95%؛ يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع العبء عن كاهل الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

وأوضح الشريف، أن أعمال التطوير في المناطق الـ 6 شملت رفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها، وتنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وأعمال رصف الطرق، وأعمال إنارة الشوارع.

وأكد المحافظ أن تلك الأعمال تأتى بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يتابع باستمرار ما يتم من أعمال تطوير في الـ 6 مناطق عشوائية، وقد كلف المحافظ الدكتورة مرفت أحمد؛ رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة للإسراع في الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمناطق الـ 6 لرفع العبء عن كاهل نحو 500 ألف نسمة من قاطني تلك المناطق.

واستجابة لمطالب أهالي منطقة العصافرة قبلي بتحويل ميدان عرامة بدلا من كونه مقلب للقمامة ووكر للنباشين إلى منطقة حضرية؛ كلف المحافظ ؛ رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالبدء فورا في تخطيط المنطقة لعمل ميدان وتركيب بلدورات وتجميله وتشجيره بزراعات بدلا من كونه منطقة لتجمع القمامة؛ كما تم وضع كونتر كبير لجمع القمامة بشكل حضاري لخدمة أهالي المنطقة.

ومن جانبها؛ أشارت الدكتورة مرفت أحمد، إلى أن أعمال التطوير التي تمت في منطقة الدخيلة الجبلية اشتمل على الإنارة والرصف؛ حيث تم تركيب 1273 ذراع، و 187 عامود إنارة ،و 1460 كشاف ، وفي منطقة العصافرة قبلي تضمنت أعمال التطوير رصف نحو 500 شارع بالمنطقة، وأعمال الإنارة العامة التي إشتملت على تركيب 1903 ذراع، و 160 عامود إنارة ، و 2088 كشاف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب بالمنطقة، وكذا تدعيم شبكة الصرف الصحي. وعن منطقة سيدي بشر قبلي؛ أفادت رئيس وحدة تطوير العشوائيات، أن أعمال تطوير بالمنطقة إشتملت على رصف الطرق بالإضافة إلى تركيب 1313 ذراع، و 314 عامود إنارة ،و1685 كشاف لتدعيم الإنارة العامة بالشوارع. مشيرة إلى أن أعمال التطوير في منطقة محسن الكبري قد اشتملت على أعمال الرصف لنحو 253 شارع بالإضافة إلى أعمال الإنارة التي تضمنت تركيب 1930 ذراع، و 500 عامود أنارة ، و2430 كشاف.

وفيما يتعلق بأعمال التطوير في منطقة دنا والمحروس؛ فقد لفتت دكتورة مرفت أحمد، أن الأعمال تضمنت رصف نحو 345 شارع لخدمة أهالي المنطقة، وتركيب 562 ذراع، و 562 كشاف، أما أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة؛ فقد إشتملت على أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع، وتركيب 937 ذراع، و 45 عامود إنارة ،و 982 كشاف، كما تم تنفيذ مشروع للصرف الصحي لخدمة أهالي المنطقة.



اعمال التطوير والرصف



رصف الطرق