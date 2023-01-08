محافظة القليوبية تعلن عدم تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة غدا

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، على موقع التواصل الاجتماعي، انتظام الدراسة غدا الإثنين بمدارس المحافظة، حيث إن الأمطار التي شهدتها المحافظة مساء اليوم لم تصل لحد إعلان تعطيل الدراسة، ومن المقرر العمل غدا في لجان امتحانات العملي والمواد خارج المجموع للصف الثاني الثانوي العام، وامتحانات الثانوي الأزهري للنقل.

فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ببعض أنحاء المحافظة، وسط انتشار مكثف لسيارات ومعدات الشركة بالشوارع الرئيسية والمحاور بالمحافظة لرفع أية تراكمات قد تظهر خلال الفترة المقبلة.

وشهدت عدة مناطق متفرقة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، انتشار البرق الذي أنار سماء المحافظة، وسط تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ببعض الأنحاء الأخرى، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ وإصدار توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، علي التواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

ووجه "مجاهد"، بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.