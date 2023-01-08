مباريات لدورى خماسى كرة القدم احتفالا بعيد الشرطة المصرية في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد ملعب مركز شباب شباس عمير، أولى مباريات خماسى كرة القدم بين مراكز شباب قلين، ضمن دوري خماسي كرة القدم بمراكز الشباب احتفالا بعيد الشرطة المصرية، وفق شروط المشاركة في التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية على أن يكون جميع اللاعبين بالفرق من أعضاء مراكز الشباب وتطبق المسابقة نظام خروج المغلوب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

يشارك بالدورة من مراكز شباب قلين، 140 لاعباً، دارت المباراة الأولى بين فريقي مركز شباب شباس عمير و فريق البكاتوش وانتهت بفوز شباس عمير بضربات الترجيح 1/3 أما المباراة الثانية بين مركزي شباب عجلان وقونه، وانتهت المباراة بفوز مركز شباب عجلان بثلاث أهداف مقابل هدف واحد .

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تجري وفق شروط معلنة تلزم الفرق بإعداد كارتة مجمعة للفريق، معتمدة طبياً عن الحالة الصحية للمشاركين والالتزام بمواعيد مباريات التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية، وتكون مدة المباراة 20 دقيقة على شوطين، ويتكون الفريق الواحد من 7 لاعبين 5 لاعب أساسي واثنين احتياطي، على ألا يقل عمر اللاعب عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 30 عاما.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا و من أجل الوطن و دفعوها ثمنا من أجل أن نحصل على الأمن ، وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين، وتقام التصفيات التمهيدية بالإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية ومديري الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.