مباريات خماسية فى كرة القدم احتفالا بعيد الشرطة بمراكز شباب فوه.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة فوه إجراء مباريات خماسي كرة القدم بين مراكز شباب فوة، ضمن دوري خماسي كرة القدم بمراكز الشباب احتفالا بعيد الشرطة، وفق شروط المشاركة في التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية على أن يكون جميع اللاعبين بالفرق من أعضاء مراكز الشباب وتطبق المسابقة نظام خروج المغلوب .

وشارك 49 لاعبًا على مستوى إدارة شباب فوة، المباراة الأولي كانت بين فريقي مركز شباب العلوي ومنية الإشراف وانتهت بفوز منية الإشراف 3 أهداف نظيفة، المباراة الثانية بين مركزي شباب سنديون وشمشيرة وانتهت المبارة بفوز مركز شباب سنديون بأربعة أهداف مقابل لا شيء والمباراة الثالثة بين فريقي مركز شباب قبريط وعربان وانتهت بفوز قبريط بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تجرى وفق شروط معلنة تلزم الفرق بإعداد كارتة مجمعه للفريق، معتمدة طبياً عن الحالة الصحية للمشاركين و الالتزام بمواعيد مباريات التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية وتكون مدة المباراة 20 دقيقة علي شوطين ويتكون الفريق الواحد من 8 لاعبين 5 لاعب أساسي واثنين احتياطي على ألا يقل عمر اللاعب عن 18 عاماً ولا يزيد عن 30 عام .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين، وتقام التصفيات التمهيدية بالإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية ومديرى الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.



جانب من الاحتفالات



مباريات بمراكز شباب فوه احتفلا بعيد الشرطة



مسابقات بمراكز شباب فوه