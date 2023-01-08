لماذا تكتسب النساء وزنًا أكثر من الرجال.. هرمون بالجسم السبب

كتبت إيناس البنا

السمنة وزيادة الوزن وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) كلها أحداث شائعة هذه الأيام، وللأسف فهي تؤثر النساء طريقة أكثر مما تؤثر على الرجال.

على الرغم من أن الكثيرين قد يعتقدون أنه قد لا يكون هناك بالضرورة أي تفسير لذلك، إلا أن هناك سببًا وراء زيادة وزن النساء أكثر من الرجال - وهذا بسبب الهرمونات، وقبل القفز إلى الاستنتاج قد يعتقد أن هرمون أخرى الأستروجين هو المسؤول عن السمنة وزيادة الوزن مشاكل في النساء، ولكن هناك هرمون آخر مسؤول.

وفقا لموقع " healthsite"، التستوستيرون وهو هرمون يُنتَج بشكل أساسي في الخصيتين ، ويساعد في الحفاظ على كثافة العظام لدى الرجال، كما أنه يدعم توزيع الدهون وقوة العضلات.

ومع ذلك ، وفقًا للخبراء، يمكن أن يؤثر هذا الهرمون على زيادة الوزن وتراكمه وإدارته عند النساء، في النساء ، يمكن أن يساهم التستوستيرون الزائد في زيادة وزن البطن ومقاومة الأنسولين، وهذا هو السبب في أن زيادة الأندروجين عامل مرتبط بشدة بانقطاع الطمث ، تنظيم النسل ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض).

كيف تؤثر متلازمة تكيس المبايض على زيادة الوزن عند النساء؟

متلازمة تكيس المبايض هي حالة مزمنة تتميز بنمو كيس على المبايض وارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم مما يساهم بشكل أكبر في ظهور شعر الوجه وعدم انتظام الدورة الشهرية وتشنجات الدورة الشهرية وزيادة الوزن وضعف الخصوبة.

يمكن أن تؤثر متلازمة تكيس المبايض أيضًا على طريقة معالجة الجسم وتخزين الدهون بسبب نقص الأنسولين، ويكون الارتباط بين هرمون التستوستيرون ومقاومة الأنسولين أكثر وضوحًا مع متلازمة تكيس المبايض حيث يضعف الأندروجينات التي ينتجها المبيض، وتسبب مقاومة الأنسولين، يمكن أن يؤدي ضعف الإباضة أيضًا إلى خفض هرمون البروجسترون وسرقة الجسم من التأثير المضاد للأندروجين.

هل تؤثر حبوب منع الحمل أيضًا على خطر زيادة الوزن لدى النساء؟

يمكن أن تساهم البروجستين الشبيهة بالتستوستيرون الموجودة في بعض أشكال تحديد النسل في زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، من ناحية أخرى، يمكن أن تعزز البروجستين المضادة للأندروجين فقدان الوزن أثناء تناولها.