فريق من النيابة العامة ينتقل لمعاينة منزل أسيوط المنهار

وكانت قوات الإنقاذ السريع والبري تمكنت من انتشال فتاة على قيد الحياة و4 جثث بينهم 3 لسيدات وأخرى لرجل وتواصل القوات رفع الأنقاض للبحث عن باقي سكان العقار المفقودين.

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة بحى غرب مدينة أسيوط موجها قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض، حيث تم انتشال فتاة على قيد الحياة وجارى البحث عن ناجيين.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجارى إنقاذهم، وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لنائبه وللسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردونا أمنيا حول المكان بوجود ضباط مباحث قسم أول ومديرية الأمن .

كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحى غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازكل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.