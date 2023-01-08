غدا.. كليات جامعة القاهرة تستأنف امتحانات الترم الأول

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كليات جامعة القاهرة استئناف تنظيم وعقد امتحانات نهاية التيرم الأول بداية من غد الإثنين، وذلك على مستوى كليات الجامعة وطبقا للجداول التى تم إعلانها وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الميلاد المجيد.

وأكد عدد من عمداء كليات جامعة القاهرة، أن تم مراعاة إجازات أعياد الأقباط عند وضع جداول الامتحانات منذ البداية، مؤكدين انتظام عقد الاختبارات منذ بداية الامتحانات، وأنها تعقد حضوريا بالكليات مع تضمين الاختبار أسئلة مقالية لقياس القدرات المختلفة للطلاب.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.

ووافق مجلس جامعة القاهرة ، على تحديد الكليات لمدة وزمن الامتحانات بها، ومرونة هذه المدة الزمنية وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب.

ووجه الدكتور رئيس الجامعة، إلى تفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحان قبل إعلانها ، كما وجه بتشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.