طوارئ بالبحيرة لمواجهة آثار سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الأحد حالة من الطقس السيئ خاصة المناطق الساحلية التى سقطت عليها أمطار من بسيطة إلى متوسطة، ووجهت دكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على كافة مدن ومراكز المحافظة.

مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة بكافة الجهات المعنية على مدار الساعة مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة مع خفض المناسيب بالترع والمصارف طبقاً لما هو معمول به في هذا الشأن.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة برفع درجه الاستعداد والمتابعة اللحظية بكافة مدن ومراكز المحافظة ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار فور سقوطها، وكذا التعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

يذكر أن محافظة البحيرة قد اعلنت حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتم الدفع بماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور.

كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار وإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات.

وفى سياق متصل كثفت الاجهزة التنفيذية من جهودها المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

وكذلك تم مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما تم مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

و إستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.