اليوم السابع
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افتتاح 3 مواقع جديدة بالبحيرة لإصدار خطاب عدم الانتفاع بالتأمين الصحى

الأحد، 08 يناير 2023 01:43 م
افتتاح 3 مواقع جديدة بالبحيرة لإصدار خطاب عدم الانتفاع بالتأمين الصحى نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالتوسع فى فتح مواقع بمراكز المحافظة لإصدار خطابات عدم الانتفاع للتأمين الصحى لمنع التكدس والازدحام وللتيسير على المترددين.
 
ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة للتيسير على المواطنين وخاصة فيما يخص القطاع الطبى والتأمين الصحي.
 
وفى هذا السياق  قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع البحيرة بقيادة الدكتور  محمد رفيق موسى بإفتتاح ثلاثة مواقع مركزياً على مستوى المحافظة لإصدار خطاب عدم الإنتفاع فيما يخص حالات نفقة الدولة وبيانهم كالتالي :
 
المقر الأول : إدارة المنطقة الأولى بكفر الدوار
 
المقر الثاني : إدارة المنطقة الثانية بدمنهور
 
المقر الثالث : إدارة المنطقة الثالثة بإيتاى البارود
 
كما تم بالفعل البدء بالعمل فى تلك الأفرع تيسيرا على المواطنين المترددين على التأمين الصحي بعد افتتاح  المواقع  الجديدة على مستوى المحافظة لإصدار خطاب عدم الإنتفاع فيما يخص حالات نفقة الدولة.
 

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