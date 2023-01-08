ضبط 4500 عبوة سمن و2200 عبوة زيت داخل شركتى جملة تتلاعب بالأسعار فى المحلة

الغربيــــة عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة تحت إشراف عادل كفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية ياسر مراد مدير إدارة طنطا ومحمد الشيخ مدير الرقابة ومحمد شوارة ضمت المحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين أول المحلة وحازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة. وتم ضبط شركة جملة مواد غذائية بثان المحلة للتلاعب بالأسعار وضبط 3500 عبوة سمن أنواع مختلفة و2000 عبوة زيت مخالفا للقرار 330 لسنة 2017 بلغت قيمة المضبوطات 820,000 جنيه وتحرر محضر بالواقعة.

كما تم ضبط شركة جملة مواد غذائية بناحية ثان المحلة للتلاعب بالأسعار، حيث تم 1000 عبوة سمن أنواع مختلفة

و200 عبوة زيت مخالف للقرار 330 لسنة 2017، وبلغت قيمة المضبوطات 200,000 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.